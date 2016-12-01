Мощный инвестиционный трамплин с вводом фабрики окомкования Стойленского ГОКа получила Группа НЛМК Российское телевидение «Россия-24» 29 ноября показало короткий сюжет из Старого Оскола с торжественной церемонии открытия фабрики по производству железорудных окатышей на Стойленском ГОКе, в которой приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Липецкой области Олег Королев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин, президент Группы НЛМК Олег Багрин, партнеры компании и представители трудового коллектива.

Редакция газеты «Бизнес-центр» переехала! Уважаемые наши читатели, партнеры, друзья!



Заходите к нам в гости по новому адресу: микрорайон Олимпийский, 49А (здание банка «Национальный стандарт»).

Мы как и все арендаторы переехали из микрорайона Ольминского, 12 по причине глобальной реконструкции, которую проводит УК «Металлоинвест». Новоселье в этом здании в следующем году ждут сотрудники Оскольского электрометаллургического комбината.

Выражаем благодарность нашим арендодателям – ООО «Ивановка» за отличные условия, внимательное отношение к нам, а также руководству Оскольского электрометаллургического комбината, которое 12 лет назад предоставило нам необходимые помещения и дало возможность развития для газеты.



Алла Черкашина, главный редактор



01.12.16



Самое важное о завещании Роль завещания в жизни человека и значение после его кончины. Какие правовые последствия наступают в случае, если этот документ имеется, и тогда, когда его нет. Об этом нам рассказывает Валентина Александровна Пивоварова,

нотариус Старооскольского нотариального округа Белгородской области.

Фонд «Поколение» и депутат Олег Михайлов помогли школе № 11 25 ноября в классе истории и обществознания школы №11 г. Губкина состоялась презентация нового компьютерного оборудования, подаренного фондом «Поколение» Андрея Скоча. Одно из занятий по истории родного края, которые теперь проходят с применением современной техники, посетили Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча и Олег Михайлов, депутат Белгородской областной Думы VI созыва, управляющий директор АО «Лебединский ГОК».

«Азбука Интернета» поможет белгородским пенсионерам найти работу в Интернете «Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы» - еще один новый раздел расширенного курса обучения по программе «Азбука Интернета», разработанной Ростелекомом и Пенсионным Фондом России. В представленных материалах подробно рассказано об официальных тематических сайтах - общероссийской базе вакансий «Работа в России», порталах региональных служб занятости, а также разбирается алгоритм пользования сайтами кадровых агентств.

Рождественский подарок - ключи от новых квартир 38 губкинских семей получили 1 декабря ключи от новых квартир благодаря действующей федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. По планам новоселье должно было состояться летом 2017 года, но усилиями местной власти и застройщиков ООО «Спецжилстрой» строительство завершено раньше намеченного срока.

На мамах все держится... Профсоюзный комитет Оскольского электрометаллургического комбината широко отметил День матери. За выходные на мероприятиях профкома в ДК «Молодежный» побывали более 550 работников предприятия вместе с детьми. Состоялось подведение итогов детских конкурсов рисунка, стихотворений и сочинений, посвященных мамам, а также финал конкурса «Королева осени-2016».

72 часа знаний! Работники ОЭМК, состоящие в кадровом резерве, прошли курсы повышения квалификации по программе «Управление персоналом». Лекции для них читали профессора и доценты Центра дополнительного профессионального образования (ЦДПО) Старооскольского технологического института МИСиС имени А.А. Угарова.

Качество - решающий фактор нашего будущего Сейчас уже общепризнано, качество – это явление цивилизации, основа определенной философии жизни. Все мы относимся к «производящим» и «потребляющим» качество в виде продуктов питания, образования, медицинского обслуживания, бытовой и промышленной техники, транспортных и торговых услуг и многого другого. Во все времена люди хотели жить лучше, иметь больше благ. Это было и остается огромным стимулом развития любого общества и всех государств. Если обратиться к истории человечества, к этапам его развития, то можно увидеть, как менялось качество жизни человека.

От чистого детского сердца Во Дворце культуры «Молодежный» подвели итоги проводимых профсоюзным комитетом АО «ОЭМК» детских конкурсов рисунка, стихотворений и сочинений, посвящённых Дню матери.

КВАРТАЛ или МИКРОРАЙОН? Компанией ООО «Гипрогор ПЛЮС» подготовлено проектное предложение нового крупного жилого комплекса, рядом с ТК «Ашан»!

Четверть века в объективе Фотография – неповторимое изобретение человечества. За несколько секунд самые счастливые мгновения остаются с нами навечно. Как сказал Анри Картье-Брессон, «удел фотографа — непрерывно исчезающие вещи. И когда они уходят, никакая изобретательность, ничто на свете не заставит их вернуться».

Главное — выработать хорошую бизнес-идею В центре молодежных инициатив состоялась встреча главы администрации Старооскольского округа А.В. Гнедых с бизнес-активом территории, на которой рассматривались перспективы развития молодёжного предпринимательства.

Новые техологии для преступного обогащения В управлении министерства внутренних дел по Старому Осколу состоялась пресс-конференция нового руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции А.В. Козюлина (на фото), приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией.

Нотариус обеспечит чистоту сделок в бизнесе Газета «Бизнес-центр» знакомит своих читателей с нововведениями в российском законодательстве и их правоприменительной практикой. О важных изменениях в сфере предпринимательских отношений – в интервью с нотариусом Старооскольского нотариального округа Белгородской области Ольгой Владимировной Афанасьевой.

Сыграть со всем миром Юная жительница Губкина Лиза Дорохина завоевала II место в Первенстве мира-2016 по шахматам среди школьников. Поездку девочки на чемпионат помог организовать депутат Олег Михайлов.

Александр Гнедых: «Администрация округа - одна из самых оптимизированных в области...» Глава администрации Старооскольского округа А.В. Гнедых встретился с редакторами местных средств массовой информации и руководителями пресс-центров ведущих предприятий. Встреча длилась полтора часа и транслировалась в прямом эфире на youtube и в социальных сетях. Александр Викторович обозначил ключевые события и проблемы уходящего года, ответил на вопросы.

Должникам предъявлено 10 тысяч претензий на 414 миллионов рублей В администрации Старооскольского округа состоялась пресс-конференция, посвящённая работе с должниками по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере. Перед журналистами выступили А.И. Гераймович, директор МУП «Расчетно-аналитический центр», Ю.А. Горохов, начальник старооскольского отдела судебных приставов, А.В. Глухов, начальник правового управления администрации округа, В.В. Красова, начальник жилищного управления администрации округа.

Заработайте на собственном гардеробе! Chanel, Prada,Versace, Brioni, Gianvito Rossi... Вам о чем-то говорят эти имена? Значит, вы настоящий ценитель прекрасного. Специально для вас - эксклюзивные дизайнерские вещи самых известных брендов в новом комиссионном шоу-руме премиум класса «FashionRent».

Впереди три года жесткой экономии Состоялось последнее в этом году заседание Совета депутатов Старооскольского городского округа, на нем было рассмотрено десять вопросов, главный из которых — о бюджете на 2017-2019 гг.