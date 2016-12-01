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Российское телевидение «Россия-24» 29 ноября показало короткий сюжет из Старого Оскола с торжественной церемонии открытия фабрики по производству железорудных окатышей на Стойленском ГОКе, в которой приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Липецкой области Олег Королев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин, президент Группы НЛМК Олег Багрин, партнеры компании и представители трудового коллектива.
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Делегаты XVII отчётно-выборной конференции Белгородской областной организации ГМПР, состоявшейся 25 ноября в Доме профсоюзов, признали итоги пятилетней работы обкома удовлетворительными.
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Уважаемые наши читатели, партнеры, друзья!
Заходите к нам в гости по новому адресу: микрорайон Олимпийский, 49А (здание банка «Национальный стандарт»).
Мы как и все арендаторы переехали из микрорайона Ольминского, 12 по причине глобальной реконструкции, которую проводит УК «Металлоинвест». Новоселье в этом здании в следующем году ждут сотрудники Оскольского электрометаллургического комбината.
Выражаем благодарность нашим арендодателям – ООО «Ивановка» за отличные условия, внимательное отношение к нам, а также руководству Оскольского электрометаллургического комбината, которое 12 лет назад предоставило нам необходимые помещения и дало возможность развития для газеты.
Алла Черкашина, главный редактор
01.12.16
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Роль завещания в жизни человека и значение после его кончины. Какие правовые последствия наступают в случае, если этот документ имеется, и тогда, когда его нет. Об этом нам рассказывает Валентина Александровна Пивоварова,
нотариус Старооскольского нотариального округа Белгородской области.
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Белгородский филиал компании РОСГОССТРАХ в ноябре 2016 года произвел страховые выплаты в рамках договоров каско владельцам автомобилей Opel Astra 2014 года выпуска, Renault Logan / Sandero 2014 года и Nissan Almera 2015 года, не подлежащих ремонту.
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С 23 по 25 ноября в Старооскольском технологическом институте (филиал НИТУ «МИСиС») прошла XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием на тему: «Современные проблемы горно-металлургического комплекса. Наука и производство».
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25 ноября в классе истории и обществознания школы №11 г. Губкина состоялась презентация нового компьютерного оборудования, подаренного фондом «Поколение» Андрея Скоча. Одно из занятий по истории родного края, которые теперь проходят с применением современной техники, посетили Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча и Олег Михайлов, депутат Белгородской областной Думы VI созыва, управляющий директор АО «Лебединский ГОК».
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«Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы» - еще один новый раздел расширенного курса обучения по программе «Азбука Интернета», разработанной Ростелекомом и Пенсионным Фондом России. В представленных материалах подробно рассказано об официальных тематических сайтах - общероссийской базе вакансий «Работа в России», порталах региональных служб занятости, а также разбирается алгоритм пользования сайтами кадровых агентств.
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«Ростелеком» первым среди российских ТВ-операторов начал транслировать новый развлекательный канал TRiCK – на кнопке 409 в «Интерактивном ТВ». TRiCK – это первый телеканал о магии, иллюзиях, авантюрах всех времен и народов. Создатели нового телеканала уже 4 года успешно развивают проект Travel+Adventure.
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38 губкинских семей получили 1 декабря ключи от новых квартир благодаря действующей федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. По планам новоселье должно было состояться летом 2017 года, но усилиями местной власти и застройщиков ООО «Спецжилстрой» строительство завершено раньше намеченного срока.
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Профсоюзный комитет Оскольского электрометаллургического комбината широко отметил День матери. За выходные на мероприятиях профкома в ДК «Молодежный» побывали более 550 работников предприятия вместе с детьми. Состоялось подведение итогов детских конкурсов рисунка, стихотворений и сочинений, посвященных мамам, а также финал конкурса «Королева осени-2016».
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Работники ОЭМК, состоящие в кадровом резерве, прошли курсы повышения квалификации по программе «Управление персоналом». Лекции для них читали профессора и доценты Центра дополнительного профессионального образования (ЦДПО) Старооскольского технологического института МИСиС имени А.А. Угарова.
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Сейчас уже общепризнано, качество – это явление цивилизации, основа определенной философии жизни. Все мы относимся к «производящим» и «потребляющим» качество в виде продуктов питания, образования, медицинского обслуживания, бытовой и промышленной техники, транспортных и торговых услуг и многого другого. Во все времена люди хотели жить лучше, иметь больше благ. Это было и остается огромным стимулом развития любого общества и всех государств. Если обратиться к истории человечества, к этапам его развития, то можно увидеть, как менялось качество жизни человека.
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Во Дворце культуры «Молодежный» подвели итоги проводимых профсоюзным комитетом АО «ОЭМК» детских конкурсов рисунка, стихотворений и сочинений, посвящённых Дню матери.
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Белгородский филиал Россельхозбанка и официальный дилер автомобилей УАЗ на базе автосалона в Белгороде провели торжественную презентацию нового «УАЗ Патриот». Вниманию гостей была представлена обновленная модель российского внедорожника.
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Компанией ООО «Гипрогор ПЛЮС» подготовлено проектное предложение нового крупного жилого комплекса, рядом с ТК «Ашан»!
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Фотография – неповторимое изобретение человечества. За несколько секунд самые счастливые мгновения остаются с нами навечно. Как сказал Анри Картье-Брессон, «удел фотографа — непрерывно исчезающие вещи. И когда они уходят, никакая изобретательность, ничто на свете не заставит их вернуться».
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В центре молодежных инициатив состоялась встреча главы администрации Старооскольского округа А.В. Гнедых с бизнес-активом территории, на которой рассматривались перспективы развития молодёжного предпринимательства.
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В управлении министерства внутренних дел по Старому Осколу состоялась пресс-конференция нового руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции А.В. Козюлина (на фото), приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией.
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Некоммерческое партнерство «Офтальмологический центр «Поколение»
отметило 15 лет со дня своего основания
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Газета «Бизнес-центр» знакомит своих читателей с нововведениями в российском законодательстве и их правоприменительной практикой. О важных изменениях в сфере предпринимательских отношений – в интервью с нотариусом Старооскольского нотариального округа Белгородской области Ольгой Владимировной Афанасьевой.
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Юная жительница Губкина Лиза Дорохина завоевала II место в Первенстве мира-2016 по шахматам среди школьников. Поездку девочки на чемпионат помог организовать депутат Олег Михайлов.
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Глава администрации Старооскольского округа А.В. Гнедых встретился с редакторами местных средств массовой информации и руководителями пресс-центров ведущих предприятий. Встреча длилась полтора часа и транслировалась в прямом эфире на youtube и в социальных сетях. Александр Викторович обозначил ключевые события и проблемы уходящего года, ответил на вопросы.
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В администрации Старооскольского округа состоялась пресс-конференция, посвящённая работе с должниками по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере. Перед журналистами выступили А.И. Гераймович, директор МУП «Расчетно-аналитический центр», Ю.А. Горохов, начальник старооскольского отдела судебных приставов, А.В. Глухов, начальник правового управления администрации округа, В.В. Красова, начальник жилищного управления администрации округа.
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Chanel, Prada,Versace, Brioni, Gianvito Rossi... Вам о чем-то говорят эти имена? Значит, вы настоящий ценитель прекрасного. Специально для вас - эксклюзивные дизайнерские вещи самых известных брендов в новом комиссионном шоу-руме премиум класса «FashionRent».
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По состоянию на 28 декабря 2016 года совокупный кредитный портфель Белгородского филиала Россельхозбанка составил 20 млрд рублей, из них 16,6 млрд рублей приходится на кредитный портфель юридических лиц.
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Состоялось последнее в этом году заседание Совета депутатов Старооскольского городского округа, на нем было рассмотрено десять вопросов, главный из которых — о бюджете на 2017-2019 гг.
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Волшебные замки со сладкой и вкусной начинкой под наступающий Новый год подарил коллектив ООО «СтройИнжиниринг» детям Старооскольского городского округа. Мальчишки и девчонки из групп коррекции дошкольных учреждений города, ребята из четырех детсадов: в микрорайонах Юбилейный и Макаренко, в селах Федосеевка и Незнамово получили свою частичку новогоднего чуда и радостного настроения. А детям с ограниченными физическими возможностями работники общества развезли подарки по квартирам.